30% ممن يستجرون الطاقة الكهربائية مخالفون.. وألفا ضبط سرقة كهرباء خلال الربع الأول من العام

جهينة نيوز

بيّن المهندس ماهر غصن مدير مراقبة الشبكات والعدادات في الشركة بأنه تم ضبط حوالي 1981 مخالفة استجرار كهرباء خلال الربع الأول من هذا العام أغلبيتها منزلية بـ 1790 في مناطق المخالفات السكنية والعمرانية و 191 مخالفة استجرار تجاري (صناعي وشركات وزراعي..) معظمها في مناطق السكن العشوائي والبقية في مناطق السكن المنظم.

واحيلت الضبوط حسب صحيفة تشرين إلى القضاء المختص وقدرت قيمة الطاقة المستجرة بشكل غير مشروع بـ 83,7 مليون ليرة عن مخالفات سابقة في قضايا الاستجرار غير النظامي حيث تم تحصيل 71,25 مليون ليرة، وأردف المهندس غصن بأن المخالف يجب عليه دفع غرامه تصل إلى 25 ألف ليرة للمنزلي من دون عداد أحادي الطور، أما المنزلي بعداد فتصل المخالفة لدفع 50 ألف ليرة حسب الاستهلاك، والثلاثي المنزلي فيدفع المخالف 80 ألف ليرة قابلة للزيادة حسب الاستهلاك، أما مخالفة استجرار الكهرباء التجاري (أحادي الطور) من دون عداد فتصل إلى 125 ألف ليرة والثلاثي التجاري من دون عداد تبلغ المخالفه 200 ألف ليرة، أما المخالفات للتجاري (الأحادي) مع عداد فهي 250 ألف ليرة وما فوق والتجاري الثلاثي مع عداد فمن 350 ألف ليرة وما فوق حسب الاستهلاك المقدر، ويعطى المخالف بعد إزالة المخالفة فترة تمتد ستة أشهر للدفع في الشركة وفي حال التأخير تدفع في القضاء المختص كما أكد المهندس غصن أن معظم المخالفات تكمن في عدم تركيب عداد.

وضبطت حالات استجرار غير مشروع لمنازل ومحال تجارية مزودة بعدادات! وبالرغم من ذلك فهي تستجر التيار من خارج العدادات!! وهنا الصعوبة أكثر إذ إن المخالف يمكن في أي وقت أن يزيل المخالفة ويستبدلها بالاستجرار النظامي من داخل العداد والعكس فإن ارتكاب المخالفة هو سهل وسريع، إذ عندما يشعر المخالف بأن عناصر ضابطة الكهرباء قد اقتربت يعيد الخط بالاستجرار النظامي من خلال العداد!! والمشكلة أيضاً أن المخالفين يقومون باستجرار وهدر الطاقه الكهربائية بلا أي رادع ولا ضوابط و يسجل الاستهلاك أرقاماً كبيرة لأنه مسروق من الشبكة العامة، ومن المعروف أنها ثروة وطنية مدعومة، أما قيمة المخالفات المنزلية والتجارية المزودة بعدادات فهي أكثر من تلك التي غير مزوده بعدادات!! ومن أهم نتائج إزالة المخالفات استقرار الشبكه الكهربائية ووثوقيتها وتخفيف الهدر الفني المادي والمالي، وتقدر نسبة المخالفين بحوالي 30 في المئة من نسبة مستجري الطاقة بشكل قانوني نظامي، وهي نسبة متأرجحة من فصل إلى فصل.