أبراج يوم السبت مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص

مولود اليوم4/6: هادئ، قنوع، حساس، متمسك بخدمة الاخرين، تحب عمل الخير، ذكي، طاقة ومبادئ عليا، مبدع كتابة او موسيقا، مخترع، رائد فضاء، تستمد قوتك من العقل رغم فيض العاطفة، الفترة القادمة مرحلة اهتمام بالمقربين تعيد النظر بعلاقاتك الاسرية استعادة مكانة في المنزل، للبعض مشكلة عاطفية، للبعض مسؤوليات واعباء ثقيلة، للبعض خيارات خاطئة وخيبات امل وعود كاذبة، امور مالية في فترة معينة، الصحة نسبية بالعموم سنة للابحاث والدراسات سفر وخروج من المحيط، مرحلة تحقيق الذات بنجاح.

برج الحمل: معنوياتك عالية تستعيد نشاطك حتى ساعات الظهر تبدأ بتنفيذ مشروع خطوة جديدة توظف اموالك راعي ظروفك حتى تتفادى اي مشكلة طارئة للبعض تناقش موضوع مالي مكاسب هدايا يومين قادمين التركيز على امر مالي.

برج الثور: تستعمل مهاراتك المتعددة بهدف واحد تخطو بانتظام للوصول انتظر وصول القمر الى برجك تفرح لخبر تسوية وتتحمس للتجديد وادخال تعديلات على نمط حياتك انت بحاجة للبدء بصفحة جديدة وتنفيذ مشروع احلامك تتحقق والخوف والقلق ينتهي من حياتك مع وصول القمر الى برجك.

برج الجوزاء: يومين حلوين قبل الظهر تفرح الى وقوف صديق الى جانبك وتقوم بدورك تدعم وتساعد لا تكن اناني قبل الظهر تحصل على تفهم وتوقع المردود بعلاقاتك مع انتقال القمر الى برج الثور اكد على انتمائك وتضامنك مع الاحبة تهدا وتيرتك تتراجع ارباحك تصبح الفترة محبطة ومخيبة الامال تفشل محاولاتك لا توقع على عقد ولا تنتظر جواب.

برج السرطان: بإمكانك تتفوق وتحقق نجومية تتجاوز قلقك ماديا او معنويا تهتم بأحد الوالدين ومع وصول القمر الى برج الثور تزداد ثقتك بنفسك تتمتع بقدرة استباق الحدث شجاعتك تزداد وتحالفاتك فترة افضل اجتماعيا صداقات لقاءات العمل قبل الظهر وبعد الظهر دعوات وراحة.

برج الأسد: تسافر وتروج لفكرة ومشروع وتحقق امنية بإمكانك تتفوق نهار متعدد كالفن موسيقا تمثيل تعليم هدف اتصالات بيع وشراء تحسن الامور وتحافظ على صحتك واعصابك حافظ على موقعك وسمعتك طيبة.

برج العذراء: نظم امورك فورا لتتمكن من معالجة مسائل ادارية قانونية صحية فواتير ومستحقات تميل للحظوظ مساء تروج لفكرة فترة ايجابية مقابلات واتصالات لمسافات بعيدة استقبال وتوديع زوار اخبار حلوة ثقتك بنفسك عالية اكثر تتفانى بالعمل وباشر بخطوات صغيرة عملية الحظ الك.

برج الميزان: شراكة لا تخالف القوانين تمالك اعصابك قبل الظهر نهار ضاغط وانت عميق ومفكر ومنظم ومتعلق بالجذور تحب ذاتك خليك صامد حتى وصول القمر الى برج الثور تغير مفاجئ عندك تبدلات وتعديلات على اعمالك استقرار ميزانية فرص تصحيح انطباعات عنك تحصل على مال مشترك استرداد دين فواتير.

برج العقرب: اعمال كثيرة قد تفشل بانجازها ضمن المهلة المحددة لذلك ابدا باكرا ولا تتكاسل راعي وضعك يومين متعبين حافظ على تماسك اعصابك ولا تغامر بسلامتك، مع انتقال القمر الى برج الثور توتر وغضب تسمع خبر سلبي تعاني من اهمال الاخرين خصم ومنافسة مواجهة قانونية عالج الامور بهدوء حتى لو تعرضت للاساءة.

برج القوس: كثير الحركة ناقد لاذع اجتماعي منفتح طموح متملك متحرر مهارة حوارات نقاشات كل ذلك قبل الظهر بعدها تظهر مسؤولية لذلك نظم وقتك التقصير ممنوع انتبه على صحتك حركة كبيرة وانتشار واسع عالج امورك العملية.

برج الجدي: تقدس العدل كتمانك وعمقك يجعلك من أكثر الناس جدارة بالصداقة وحفظ الاسرار الاعمال امور عائلية مواجهات وانفعالات مع انتقال القمر الى برج الثور حظوظ تمارس هواية تتمتع بحضور جذاب يومين قادمين عمل ضمن مجموعة او اهتمام باولاد ممكن زيارة طبيب او تغيير ديكورات للبعض جهود فردية ثمارها على مدى بعيد.

برج الدلو: نهار فترة حلوة تعمل لقاء مهم وتبحث بامور حساسة وتقدم ابحاث مهمة امتحان للطلاب، تقترب من هدفك بخطوات متميزة تتعاون مع الاخرين بتصرف جيد خاصة بين جيران اخوة اخوات لا تفتعل مشاكل مع انتقال القمر الى مربعك مسالة منزلية صحية تحسن وضعك الشخصي تقوم بشراء اشياء منزلية يومين متعبين قد تستاء لسير بعض امور منزلية المثابرة واعدة.

برج الحوت: امور مالية القمر ببيت مالك تميز وانفتاح ذهني اكتشافات تستعيد نشاطك مع انتقال القمر الى برج الثور تبرع بطرح مواضيع دفينة تستغل اليومين القادمين فترة ايجابية تحتفل بعيد ميلاد احد مقربين، اتصالات ومقابلات مهمة معارف ايجاد اسماء مشهورة تهتم بنفسك وبغيرك بنسب متعادلة تحقق اهدافك وتحافظ على الالتزام التام مساء.