إصابة سبعين فلسطينياً برصاص الاحتلال خلال اعتدائه على مسيرات العودة في غزة

جهينة نيوز:

أصيب 70 فلسطينيا بجروح والعشرات بحالات اختناق اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في الجمعة الثالثة والخمسين من مسيرات العودة وكسر الحصار تحت عنوان “انتصار الكرامة” في قطاع غزة.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام على المشاركين في المسيرات شرق مدينة غزة وجباليا شمال القطاع والبريج وسطه وخان يونس ورفح جنوبه ما أدى إلى إصابة 70 فلسطينيا بالرصاص بينها 5 حالات خطيرة والعشرات بحالات اختناق.

ووصل عدد الشهداء الذين قضوا جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات العودة وكسر الحصار منذ الثلاثين من آذار 2018 إلى 278 إضافة إلى إصابة أكثر من 30 ألفا بجروح مختلفة وحالات اختناق بالغاز.

إصابة عشرات الفلسطينيين جراء قمع الاحتلال مظاهرة نعلين الأسبوعية المناهضة للاستيطان

وفي الضفة الغربية أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة قرية نعلين الأسبوعية المناهضة للاستيطان والجدار العنصري.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام تجاه المشاركين بالمظاهرة التي خرجت دعما وإسنادا للأسرى في معتقلات الاحتلال ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.

وتواصل قوات الاحتلال ممارساتها العدوانية من خلال اقتحام المدن والقرى في مختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة وتعتدي على الفلسطينيين بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.

كما أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال قمعها مظاهرة قرية كفر قدوم الأسبوعية شرق قلقيلية بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة وفا عن منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي قوله: إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام تجاه المشاركين بالمظاهرة التي خرجت للمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 15 عاما واحياء ليوم الطفل الفلسطيني ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص.

وتشهد بلدة كفر قدوم مظاهرات مستمرة ضد قوات الاحتلال وباتت تشكل جزءا من الحياة العامة في البلدة التي التهم الجدار والاستيطان أراضيها.

وأصيب فتى فلسطيني بجروح مساء اليوم في عملية دهس نفذها مستوطن إسرائيلي في قرية التوانة جنوب الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن مستوطنا إسرائيليا قام بدهس الفتى قصي محمود حوشية 15 عاما بالقرب من المدخل الغربي للقرية ما أدى لإصابته بجروح بليغة نقل على إثرها إلى مستشفى الخليل لتلقي العلاج.

ويعتدي المستوطنون الإسرائيليون باستمرار على الفلسطينيين وممتلكاتهم بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم حيث استشهد شاب فلسطيني أمس الأول متأثرا بإصابته برصاص مستوطن اسرائيلي جنوب نابلس بالضفة الغربية.