إطلاق نار داخل قاعدة للبحرية الأمريكية.. إصابة جندية ومقتل المهاجم

جهينة نيوز:

أسفر حادث إطلاق نار وقع داخل قاعدة "أوشيانا" التابعة لطيران البحرية الأمريكية، في ولاية فرجينيا، عن إصابة جندية ومقتل المهاجم، حسبما أفادت قيادة القاعدة.

وأشارت القيادة على صفحتها في تويتر إلى أن الحادث وقع صباح اليوم الجمعة، وأن مطلق النار "جرى التعامل معه"، فيما أصيب شخص واحد بجروح ونقل إلى المستشفى.

ولاحقا أوضح قائد القاعدة، تشاد فينسليتي، عبر صفحته في موقع فيسبوك، أن خلافا تافها بين عسكري وزميلته تطور فأطلق الرجل عدة رصاصات عليها، ما أدى إلى إصابتها بجروح لا تهدد حياتها، وجرى نقلها إلى المستشفى. وأضاف أن مطلق النار تم التعرف على هويته فورا، وقتل على أيدي حرس القاعدة.

وتنتشر في قاعدة "أوشيانا" أسراب من المقاتلات القاذفة من طراز F/A-18 Super Hornet، كما تضم هذه القاعدة أكبر مركز للتدريب الصيفي للطيارين على الساحل الشرقي من الولايات المتحدة.

تاس