تركيا: تسلمنا 3 مقاتلات من طراز "F-35" وسنحصل على الرابعة اليوم

جهينة نيوز:

أفاد وزير دفاع النظام التركي، خلوصي أكار، بأن الولايات المتحدة سلمت بلاده حتى الآن 3 مقاتلات من طراز "F-35"، معلنا أنه من المقرر تسليم مقاتلة رابعة اليوم الجمعة.

وقال أكار، في تصريح للصحفيين الجمعة خلال زيارته إلى كوسوفو، حيث تفقد وحدات القوات التركية المنتشرة هناك: "المباحثات متواصلة والوضع سيتضح خلال الأيام المقبلة".

وبين أكار أن تركيا تعتبر واحدة من ثمانية شركاء في مشروع صناعة مقاتلات "F-35"، وأن بلاده قدمت مبالغ طائلة لتنفيذه لغاية اليوم وأوفت بكافة مسؤولياتها حياله.

وتابع وزير الدفاع التركي: "في إطار الاتفاق الذي توصلوا إليه في مشروع المقاتلات، تم تسليم 3 من مقاتلات F-35 وسيتم تسليم الرابعة اليوم".

وأشار إلى أن 4 طيارين أتراك يتلقون تدريبات في الولايات المتحدة على قيادة المقاتلات من هذا النوع في قاعدة لوك الجوية، بولاية أريزونا الأمريكية، مضيفا أن هناك أيضا موظفين أتراكا في مجال الصيانة يتلقون التدريبات أيضا.

وسبق أن هددت الولايات المتحدة مرارا تركيا بوقف تزويدها بهذه المقاتلات حال تطبيق السلطات التركية الاتفاق المبرم مع روسيا بخصوص شراء دفعة من منظومات "إس-400" للدفاع الجوي، الأمر الذي تعارضه واشنطن بشدة قائلة إن ذلك قد يؤدي إلى حصول موسكو على معلومات حساسة بشأن الأسلحة المستخدمة لدى الدول الأعضاء في حلف الناتو.