تعرف على الانترنيت الخيالي بعد إنطلاق شبكة الجيل الخامس

جهينة نيوز:

أطلقت كوريا الجنوبية شبكة إنترنت جديدة من الجيل الخامس "G5" لتصبح بالتالي أول دولة في العالم تستخدم هذه الشبكة.

شبكة الإنترنت الجديدة التي ستحدث ثورة ضخمة في عالم الاتصالات والتقنية، ستكون محل اهتمام العديد من الدول التي ستبدأ بالاعتماد عليها لاحقا

الجيل الخامس "G5":

هو الجيل التالي من التقنية الخلوية، والذي يتفوق على الشبكات السابقة، من حيث سرعة وتغطية واستجابة الشبكات اللاسلكية، إذ يعمل بسرعة أكبر بمقدار من 10 إلى 100 مرة من الاتصال الحالي للهواتف الذكية، بل وأسرع من أي شيء يمكن الحصول عليه، وذلك بفضل استخدامها لطيف فائق الترددات العالية بنطاق أقصر، ولكن بقدرة أكبر لنقل بيانات ضخمة عبر الإنترنت وبجودة عالية، بحسب مانقل موقع "cnet" الأمريكي.

تتميز شبكات "5G"، بأنها أسرع 100 مرة من شبكات الجيل الرابع 4G الحالية، ما سيجعل التواصل بين الأجهزة والخوادم أسرع بصورة كبيرة.

وستستفيد الشركات من شبكات 5G بصورة كبيرة من تكنولوجيا نقل المعلومات وأجهزة الاستشعار عن بعد والطائرات دون طيار، التي ستطور كثيرا من قطاعات الزراعة تحديدا

سلبيات الشبكة:

على الرغم مما ستقدمه الشبكة الجديدة الى انه وجهت لها العديد من الانتقادات، ومنها مايتعلق بمسألة التحكم بالأمن المعلوماتي بحسب مزاعم واشنطن.

ففي وثيقة مسربة لمجلس الأمن القومي الأمريكي، نشرها موقع "wired"، كشفت خشية الحكومة الأمريكية من تطوير الصين لهذه الشبكة مما يعني تفوق الصين سياسيا واقتصاديا وعسكريا.

الأمر الذي دفع الحكومة الأمريكية الى تبني خطط لتطوير هذه الشبكة لمواجهة التجسس الصيني.

وسريعا ما يتبادر الى الأذهان، هل ستكون الهواتف الذكية التي نمتلكها قادرة على العمل على هذه الشبكة؟ أو سوف نقوم بإستبدال هواتفنا الى الأحدث؟

والإجابة هي نعم، الأمر الذي سيدفعنا لتغير أجهزتنا لأن هذه الشبكة تتطلب هوائيات ومستقبلات إشارة غير متوفرة في الأجهزة الحالية.

وكالات