الجيش الليبي بقيادة المشير حفتر يعلن السيطرة على مطار طرابلس الدولي

جهينة نيوز:

أكد مصدر عسكري في قوات تابعة للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر السيطرة على منطقة سوق الخميس أمسيحل جنوبي العاصمة طرابلس بعد اشتباكها مع قوات تابعة لحكومة الوفاق، حسب "رويترز".

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصدر محلي قوله إن اشتباكات عنيفة دارت بين كتيبة 22 القادمة من مدينة ترهونة والتابعة لقوات الجيش الليبي من جهة، وقوات متحالفة مع حكومة الوفاق في طرابلس المعترف بها دوليا، من جهة ثانية.

وتبعد منطقة سوق الخميس 40 كم جنوبي طرابلس.

هذا وأعلن الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة الليبية، اليوم الجمعة، أن الجيش الوطني الليبي بسط السيطرة على مناطق قصر بن غشير ووادي الربيع وسوق الخميس بطرابلس.

فيما نقلت ار تي أن الجيش الليبي بقيادة حفتر سيطر على مطار طرابلس الدولي

وأشار شهود العيان إلى أن الاشتباكات جرت باستخدام المدفعية الثقيلة بين قوات الجيش المتقدم من الشرق، وبعض الكتائب التابعة لقوات طرابلس.

وتمكنت قوات الجيش من السيطرة على عدد من المناطق في جنوب غرب العاصمة خلال زحفها نحو طرابلس ضمن حملة عسكرية أمر حفتر بإطلاقها أمس الخميس لاستهداف ما وصفه بالجماعات الإرهابية و عصابات الاخوان المسلمين المدعومة من قطر و تركيا و بريطانيا وتوقع حفتر وقادته العسكريون فرض السيطرة على طرابلس خلال 48 ساعة.

وأكد المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري في وقت سابق من اليوم في حديث لـ"سبوتنيك" أنه لن يتم إيقاف العملية العسكرية حتى إتمامها, فيما أكد المشير خليفة حفتر للأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيرش بأن الحملة لن تتوقف قبل أن تحقق اهدافها.