دول العدوان الثلاثي تهدد سورية

جهينة نيوز:

أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، اليوم الجمعة، استعدادها لاتخاذ إجراءات "حازمة وعاجلة" في حال ما أسمته "عودة السلطات السورية إلى استخدام الأسلحة الكيميائية في البلاد" في إشارة منها الى مسلسلات الكيماوي التي يتم إنتاجها من قبل عصابات تتبع لهذه الدول لتبرير قصف سورية بدون موافقة مجلس الأمن و بل لطمس التحقيقات في إستعمال الكيماوي.

وقال وزراء الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، والبريطاني، جيرمي هانت، والفرنسي، جان إيف لودريان، في بيان أصدروه بمناسبة مرور عامين على مسرحية كيماوي خان شيخون و مسرحية كيماوي دوما، إن الدول الثلاث "تحذر من ذلك وتؤكد تمسكها القوي بالرد وبصورة مناسبة على أي استخدام للأسلحة الكيميائية ".

و يأتي تهديد دول العدوان الثلاثي بعد مرور أشهر على اتفاق سوتشي الذي لم يطبق و توقعات بقيام القوات السورية مع قدوم الربيع بتحرير محافظة إدلب من العصابات الارهابية, و كذلك بالتزامن مع تقارير تشير الى تورط كل من الاستخبارات البلجيكية و الفرنسية بالتحضير لهجوم كيماوي إنطلاقاً من إدلب.

و يذكر أن دول العدوان الثلاثي فبركت عبر عصابة الخوذ البيضاء تمثيلية كيماوي في دوما بهدف منع القوات السورية من تحرير الغوطة الشرقية و قصفت دمشق بعشرات الصواريخ, التي لم تمنع الجيش العربي السوري من تحرير كامل الغوطة الشرقية في حين نجاح سورية بإسقاط عشرات الصواريخ التي أطلقتها دول العدوان الثلاثي الذي فشل في إصابة أي مطار أصبحت بمثابة فضيحة للأسلحة الامريكية الأكثر تطور, و كذلك كانت مسرحية كيماوي خان شيخون تهدف منع هجوم القوات السورية على داعش الارهابي حيث جاءت مسرحية الكيماوي مع بدء تقدم القوات السورية بإتجاه دير الزور و لكن كذلك فشلت في منع الجيش السوري من القضاء على داعش و فك الحصار عن دير الزور و مطارها و الوصول الى الحدود العراقية التي طالما هدد الامريكي و توعد سورية بشأنها و فشل.