السلطات السعودية تحذر من إستعمال متمم غذائي أمريكي

جهينة نيوز:

حذرت السلطات السعودية، اليوم الجمعة، مواطني المملكة والمقيمين فيها، من استعمال أحد المكملات الغذائية الأمريكية.

وأوضحت هيئة الغذاء والدواء السعودية، أن المكمل الغذائي "فوريفر جين شيا"، لم يتم التأكد من خلوه من مواد قد تكون مضرة بالصحة.

وقالت الهيئة في بيان مقتضب عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": إن الشركة المنتجة تسوق له بادعاءات طبية مضللة، ولم يتم التأكد من سلامته وفعاليته، موضحة أنّها "فوريفر جين شيا" غير مسجل لدى سجلاتها.

ونشرت "الغذاء والدواء" "إنفوجرافيك" يتضمن مزيدا من التفاصيل عن هذا المنتج، قائلة: إن علامته التجارية "فوريفر"، وبلد الصنع هو الولايات المتحدة الأمريكية، ويلزم هذا الحظر جميع تواريخ الصلاحية وكذا جميع التشغيلات.

وأوضحت أنه لا يمكن التأكد من خلو هذا المنتج من مواد قد تكون مضرة بالصحة، ونصحت المستهلكين بعدم استخدامه والتخلص منه، وكذا تجنب استخدام المستحضرات الصيدلانية غير المسجلة لدى الهيئة، وعدم شراء المستحضرات الصيدلانية من منشآت غير مرخصة أو قنوات بيع غير نظامية.

وكانت هيئة الغذاء والدواء السعودية، أعلنت في وقت سابق من اليوم، إغلاق ثلاثة مستودعات لمنتجات التجميل ومصنع عطور في المنطقة الشرقية؛ بسبب العمل دون ترخيص.

وقالت إن مجموع ما ضبطه مفتشو الهيئة في المستودعات بلغ 39 ألفا و702 منتج مخالف، لعدم الإدراج وسوء التخزين.