النظام السعودي يعتقل ثمانية كتاب ومدونين من أنصار الناشطات الحقوقيات المعتقلات في سجونه

جهينة نيوز:

اعتقلت سلطات النظام السعودي ثمانية من أنصار ناشطات حقوق الإنسان السعوديات المعتقلات لديه منذ أيار الماضي وذلك في إطار مواصلته حملات القمع الممنهجة بحق منتقديه ومعارضيه.

ونقلت رويترز عن مصدر مقرب من أحد المعتقلين وعن منظمة القسط لدعم حقوق الإنسان ومقرها لندن قولهما اليوم ان السلطات السعودية ألقت القبض على ثمانية كتاب ومدونين كانوا يجرون نقاشات عامة ويطالبون بإصلاحات في السعودية ويؤكدون دعمهم لحقوق المراة إضافة إلى الناشطات المعتقلات وبينهم الصحفي صلاح الحيدر ابن عزيزة اليوسف إحدى الناشطات المعتقلات والطبيب والمؤلف بدر الإبراهيم وهما يحملان الجنسية الأمريكية.

وأشار المصدر إلى أن الاعتقالات جرت أمس وأول من أمس مبينا أن خمسة أشخاص آخرين مقربين من الناشطات ممنوعون من السفر منذ شباط الماضي.

وكانت الناشطات المحتجزات وعددهن 11 يطالبن بإنهاء الحظر على قيادة النساء للسيارات ونظام ولاية الرجل وصعدت قضيتهن من الانتقادات الدولية لسجل النظام السعودي في حقوق الإنسان وخاصة بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي العام الماضي في قنصلية بلاده باسطنبول.

وحاول ولي عهد النظام محمد بن سلمان إظهار نفسه بمظهر المصلح بأمر من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيث قرر السماح للمرأة بقيادة السيارة مع بعض الشروط وأزال القيود عن فتح دور السينما لكنه واصل حملة القمع ضد معارضيه واعتقل عددا كبيرا منهم وزجهم في السجون دون محاكمات.