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شاهد.. تساقط المطر مصحوب بحبات البرد الكثيف في دمشق ظهر اليوم
الجمعة, 5 نيسان 2019 الساعة 17:35 |
شؤون محلية
,
أخبار محلية
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