شاهد.. تساقط المطر مصحوب بحبات البرد الكثيف في دمشق ظهر اليوم

الجمعة, 5 نيسان 2019 الساعة 17:35 | شؤون محلية, أخبار محلية


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