شبكة FOX تكشف عن بطل شخصية الجوكر في مسلسل Gotham

جهينة نيوز:

كشفت شبكة FOX عن أول صور لشخصية "الجوكر"، والذي سيظهر في الحلقات المتبقية من الموسم الخامس من مسلسل " Gotham"، ويؤدى الدور الممثل "كاميرون موناجان".

وبدأ الموسم الخامس من المسلسل يوم 3 يناير الماضي، ومن المقرر أن تعرض الحلقة الأخيرة من الموسم الخامس يوم 25 أبريل الجاري على الشبكة.

تدور سلسلة Batman حول الأيام الأولى لرجل الشرطة جيمس جوردون، وشخصيات جوثام سيتي الشهيرة قبل أن تصبح أساطير، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale".

تشمل قائمة الممثلين بن ماكنزي، دونال لوج ، روبن لورد تايلور ، كوري مايكل سميث، ديفيد مازوز، شون بيرتوي، إيرين ريتشاردز، كامرين بيكوندوفا، وكريس تشالك، كاميرون موناجان.

المصدر: اليوم السابع