طفلة بعمر 11 عاما تلد طفلا بعد الاعتداء عليها

جهينة نيوز:

أخضعت فتاة أرجنتينية في الـ11 من عمرها لعملية توليد قيصرية بعدما تعرضت لاعتداء أدى إلى حملها.

وأشار التقرير إلى أن والدة الطفلة طلبت إخضاعها لعملية إجهاض في الأسبوع الـ19 من حملها. وهو ما واجهه الأطباء بالرفض بسبب منع قوانين البلد ذلك.

ونقل عن الطفلة قولها: "أريد أن تنزعوا مني ما وضعه ذلك الرجل العجوز في بطني". وكشف أن الأخيرة أصيبت أثناء الولادة بارتفاع شديد في الضغط، ما عرض حياتها للخطر ودفع الأطباء إلى اللجوء إلى عملية قيصرية.

وكذلك لفت موقع TN الأرجنتيني نقلاً عن محامي أسرة الفتاة أن الوالدين يسعيان إلى تخطي الأزمة ولا يريدان معرفة أي خبر عن الطفل المولود حديثاً.