رئيس المجلس الأوروبي يقترح تأجيل خروج بريطانيا

جهينة نيوز:

اقترح رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، الجمعة، إرجاء خروج بريطانيا من الاتحاد لفترة تصل حد 12 شهرا

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، الجمعة، مسؤول رفيع في الاتحاد الأوروبي، لم يتم الكشف عن هويته، حسب وسائل إعلام بريطانية.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية عن مصادر (لم تسمها) أنّ تاسك "سيقترح أن يوافق قادة الاتحاد الأوروبي على منح بريطانيا قدر من المرونة في عملية خروجها من الاتحاد".

وأضافت أن تاسك اقترح "تمديد خروج بريطانيا من الاتحاد لفترة تصل حد عام، تنتهي في 31 آذار".

كما أشارت المصادر أن اقتراح "تاسك" يتضمن خيار مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي في وقت مبكر (عن 31 مارس) إذا صدّق البرلمان البريطاني على اتفاق "بريكست".

في السياق، أرسلت رئيسة وزراء بريطانيا خطابا إلى دونالد تاسك، رسالة تطالبه فيها بتمديد خروج بلادها من الاتحاد الأوربي حتى 30 حزيران المقبل.

وقالت إنّ بريطانيا "ستبدأ تحضيرات المشاركة في الانتخابات البرلمانية الأوروبية (في 23 مايو المقبل)".

وجاءت الرسالة عقب نشر تصريحات المصادر التي تشير إلى عزم "تاسك" منح بريطانيا نحو عام لإتمام عملية "بريكست"، حسب المصدر ذاته.

وحتى اللحظة، من المقرر أن تغادر بريطانيا التكتل الأوروبي في 12 أبريل الحالي، بعد فشل البرلمان في الاتفاق على مقترح لإتمام عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، في إطار محاولات إيجاد بديل لخطة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.