بومبيو.. إيران تسعى لتنفيذ "اغتيالات" في أوروبا

جهينة نيوز:

اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخميس، إيران بالاستمرار في "تنفيذ اغتيالات" في أوروبا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماع وزراء خارجية حلف الأطلسي "الناتو"، المنعقد بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية، عن بومبيو قوله إن "إيران لا زالت تسعى لتنفيذ أنشطة اغتيالات في أوروبا".

واعتبر بومبيو أن "أنشطة طهران تجعل أوروبا ودول الناتو أقل أمنا"، لافتا أنّ بلاده "تبذل كل الجهود لكبح جماح إيران في تنفيذ اغتيالات وعمليات إرهابية" وفقا لتعبيره.

ومطلع 2019، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على المخابرات الإيرانية، بعد اتهامها بـ"التخطيط" لاغتيال معارضين إيرانيين على الأراضي الأوروبية.