بيونغ" تعتذر عن الخسائر البشرية في حادثتي (طائرة) 737 ماكس"

جهينة نيوز:

أعربت شركة "بوينغ"، الخميس، عن اعتذارها عن الخسائر البشرية الناجمة عن تحطم طائرتين من طراز "بوينغ 737 ماكس"، بسبب عطل في نظام "MCAS".

جاء ذلك في تغريدة نشرها المدير التنفيذي للشركة الأمريكية، دينيس مويلنبرغ، على حسابه في موقع تويتر، حول حادثتي طائرتين من طراز "737 ماكس 8" لشركتي الخطوط الجوية الإثيوبية، وخطوط "ليون إير" الإندونيسية.

وأضاف مويلنبرغ، "نعتذر عن الخسائر البشرية في حادثتي (طائرة) 737 ماكس".

وقدم تعازيه لأسر الركاب وطاقم الطائرتين.

وشدد المدير التنفيذي، على أن برمجة "نظام تعزيز خصائص المناورة" (MCAS) لطائرة 737 ماكس، تتحمل جزءا من مسؤولية الخطأ.

وأكد أن حكومتي إثيوبيا وإندونيسيا ستضعان تقاريرهما الخاصة حول تفاصيل الحادثتين.

واستدرك مويلنبرغ، أنه بحسب التقرير الأولي لحادث سقوط الطائرة التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، "هنالك عطل في برمجة نظام تعزيز خصائص المناورة، لكلا الطائرتين".

وفي 10 مارس / آذار الماضي، لقي157 شخصا مصرعهم، في تحطم طائرة تابعة للخطوط الإثيوبية، بعد مرور دقائق على إقلاعها من مطار العاصمة أديس أبابا، إلى العاصمة الكينية نيروبي.

وتعتبر هذه الكارثة، الثانية خلال الأشهر الأخيرة بالنسبة للطائرات من نوع "بوينغ 737 ماكس"، بعد كارثة الطائرة التابعة لشركة "ليون إير" للخطوط الإندونيسية في 29 أكتوبر / تشرين الأول الماضي، التي راح ضحيتها 189 شخصا.