السلطات النيوزلندية تخضع مرتكب مجزرة المسجدين لفحص عقلي

جهينة نيوز:

أمر القضاء النيوزيلندي، الجمعة، بإخضاع مرتكب مجزرة المسجدين في مدينة كرايست تشيرش إلى فحص عقلي، للتأكد من أهليته للمحاكمة بتهمة قتل 50 شخصا وإصابة مثلهم.

وقال القاضي، كاميرون ماندر، إنّ الأسترالي برنتون تارنت، منفذ المجزرة " سيخضع لتقييم يُجريه خبيران في الصحة العقلية لتحديد ما إذا كان مؤهلا للخضوع للمحاكمة أم مجنونا"، حسبما نقل موقع "راديو نيوزيلندا".

وشدد القاضي على أن قراره يمثل "إجراءً عاديا"، لافتا إلى ضرورة ألا يتم تأويله بطريقة أخرى.

ولم يمثّل المتهم بشخصه أمام المحكمة اليوم، بل عبر مشاركة مصورة لإثبات التمثيل القانوني فقط، حسب المصدر ذاته.

وسيظل "تارنت" في سجنه "شديد الحراسة" بمدينة أوكلاند (شمال) حتى موعد المحاكمة المقبلة في 14 يونيو/ حزيران المقبل.

ولغاية الجمعة، يرقد 16 شخصا بينهم شخص واحد في حالة حرجة في مستشفيات مدينتي "أوكلاند" و"كرايست تشيرش" على خلفية الاعتداء الإرهابي في كرايست تشيرش.

المصدر: الاناضول