توتنهام يحقق أرباحا قياسية تصل إلى 132 مليون يورو

جهينة نيوز:

حقّق نادي توتنهام هوتسبر، صاحب المركز الثالث في الدوري الإنكليزي الممتاز، الموسم الماضي أرباحاً قياسية في عالم كرة القدم وصلت الى 113 مليون جنيه إسترليني (132,3 مليون يورو)، حسبما ذكر النادي اللندني غداة أول مباراة على ملعبه الجديد وفوزه على كريستال بالاس 2-0.

وسمح الضعف النسبي لكتلة الأجور في النادي اللندني بتحقيق هذه الأرباح، لكنّ تكاليف الملعب الجديد الذي يحمل نفس إسم النادي («توتنهام هوتسبر») والحديث جداً، فاقت مليار جنيه إسترليني (1,16 مليار يورو).

وتشير الحسابات السنوية الى أنّ النادي إقترض مبلغ 561 مليون جنيه (657 مليون يورو) من أجل تمويل بناء الملعب ومركز التدريب الجديد في ضاحية لندن.

وإفتتح توتنهام، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث أيضاً خلف قطبي مدينة مانشستر، سيتي ويونايتد، الأربعاء الملعب الجديد الذي يتّسع لـ62 ألف متفرّج، مع الأمل بتحقيق زيادة في عائدات المباريات وتوقيع إتفاق مع رابطة كرة القدم الوطنية، ما سيساعد توتنهام على التنافس مالياً مع الأندية الاخرى في مجموعة «الستة الكبار» (سيتي، يونايتد، ليفربول، أرسنال وتشلسي).

وقفزت عائدات النادي الإجمالية من 310 ملايين جنيه في موسم 2016-2017 الى 381 مليوناً الموسم الماضي، وقد ساهمت إقامة مبارياته خلال الأعمال في ملعبه السابق «وايت هارت لاين»، على إستاد «ويمبلي» (90 ألف متفرج)، ومشواره في دوري أبطال أوروبا (ثمن النهائي) وتحسّن عائداته التجارية ببلوغ هذا الرقم.

ومع أنّ رقم الأعمال لدى توتنهام هو الأدنى بين «الستة الكبار»، إلّا أنّ كتلة الأجور البالغة 148 مليون جنيه، أي نصف ما ينفقه مانشستر يونايتد، سمحت لسبيرز بتحطيم الرقم القياسي السابق لقيمة الأرباح البالغة 106 ملايين جنيه والتي أعلن عنها ليفربول في شباط الماضي.

ولم يضمّ توتنهام لاعبين جدداً، لا في الصيف ولا في الشتاء، ما يشكّل سابقة في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز.

ورأى إقتصاديّون في مجال الرياضة ردّاً على أسئلة وكالة فرانس برس، أنّ نادي شمال لندن سيعتمد دون شكّ مستوى ضعيفاً نسبياً من الإنفاق على لاعبيه من أجل تسديد القروض المترتّبة عليه.

المصدر: ا ف ب