تهديد نائبة مسلمة بالكونغرس في لوس أنجلوس

جهينة نيوز:

كشف موقع أميركي النقاب عن تهديد النائبة بالكونغرس المسلمة إلهان عمر لمنعها من حضور مؤتمر بمدينة لوس أنجلوس حول الحقوق المدنية الأميركية للمسلمين.

وأظهرت تسجيلات صوتية حصل عليها موقع "ذا بلاست" من محكمة أميركية، أن الفندق المخصص لانعقاد المؤتمر، تلقى في 19 اذار الماضي، تهديدا عبر مكالمة هاتفية من سيدة مجهولة توعدت بنسف الفندق إذا تمت استضافة النائبة المسلمة والسماح لها بالتحدث فيه.

وأضاف الموقع أن السيدة المجهولة وصفت إلهان عمر بأنها "تشكل خطرا على المجتمع الأميركي وعلى الفندق".

بدوره، قال رئيس مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية (CAIR) حسام إيلوش، في بيان، إن "هناك فرقا بين معارضة حدث ما، والتهديد بالعنف من خلال قتل الأبرياء من النساء والأطفال".

وأضاف إيلوش أنهم علموا بالتهديد، مؤكدا أنهم لن يسمحوا باستمرار الخوف والكراهية ضد المسلمين في البلاد.

المصدر: وكالات