وزير الإعلام: لا علم لسورية بقضية رفات الجندي الإسرائيلي على الإطلاق ولا بتفاصيل العثور عليها

جهينة نيوز:

أكد وزير الإعلام عماد سارة أنه يجب أن يعلم الجميع أنه لا علم لسورية بقضية رفات الجندي الإسرائيلي على الإطلاق ولا بتفاصيل العثور عليها ولا حتى التسليم.

وقال الوزير سارة في اتصال مع قناة السورية: إن الدولة السورية أساسا لا علم لها بوجود رفات لأي جندي إسرائيلي في أي مكان في سورية وإلا لكانت تصرفت بما تقتضيه مصالحها الوطنية وهذا ما اعتادت عليه.

وأعرب الوزير سارة عن اعتقاده بأن العملية برمتها تمت بين “إسرائيل” والمجموعات الإرهابية المسلحة في سورية وأما التفاصيل الباقية فهي جزء من ترتيبات عملية لهذه القضية والتي لا علم للدولة السورية بها أبدا.

وكان مصدر إعلامي أعلن في وقت سابق اليوم أنه لا علم لسورية بموضوع رفات الجندي الإسرائيلي وأن ما جرى هو دليل جديد يؤكد تعاون المجموعات الإرهابية مع الموساد.

وأضاف المصدر: ليس لدينا أي معلومات حول موضوع الرفات برمته ولا وجوده من عدمه.