أبراج يوم الجمعة مع سمر عمران

مولود ٥/ ٤: عصبي إرادته قوية استقلال، واثق حيوي شغوف صريح، جريء متسرع لجوج عملي متمرد مقاوم لاذع، طموح كريم عاطفي، متعلق بمحيطك وهويتك، هذه السنة تحمل لك تغيير واضفاء جو البهجة بخط مسيرتك، تبحث عن افرقاء واصدقاء محبين تطلق معهم احاسيسك، تنقلات واسفار تنشر عنانها في العبارة الملفوظة والمكتوبة، تكتب وترسل لمسافات بعيدة، تتعرض لوعود واهية ووقوع في اخطاء،

سنة للعمل والخطوات الوعدة

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: القمر ببرجك ضمن اجواء الروتين، تسعى نحو الجديد، القمر ببرجك يشحنك بطاقة عالية، بدأت بنغمة ايجابية واعدة، تزداد تفاؤل، تغير بشكلك، تحسن بمظهرك، تطل باحلام جميلة، امور جيدة لك

الثور: بما انك لست مرتاحا للاجواء انتبه على صعيد التعب، دائرة النشاط ليست عندك، الاجواء حميمية تحتاج للهدوء، الحظ لا يخذلك اليوم ولكنك لست قادر على تنفيذ ما ترغب، الجو متعاطف معك، تقولب نهارك كما تريد، انتبه لمعاملاتك واغراضك، تعب، متشبث، انتبه من عنادك فقد يدمرك، لا تكن رطبا فتعصر ولا يابسا فتكسر

الجوزاء: كل الاكتشافات العظيمة اتت من مشاعرك، لذلك سيطر على نفسك على قدر ما تمتلك حريتك، حريتك مع الاصدقاء، الحظ معك، اجتماعات دعوات عزائم معارف جديدة، الاولاد يهتمون بك، حضورك مهم

السرطان: يوم متعب، مضغوط على صعيد العمل، التزامات مهنية، تشعر بالتعب والاوجاع، تكون ذو مزاج ونظرة خاصة بالحياة، بحاجة للطمأنينة والتفهم، لا يخلو نهارك من الخجل بحاجة للثقة اكثر حتى تنفتح على الاخرين، مؤامرات خيبة امل، سخرية، تتحدى اعمالك، نظم امورك، تعامل مع اطباء، تحقق شهرة وسمعة طيبة

الأسد: مرتاح وخيالك واسع، ثقة، حركة واتصالات تفتح لك خط جديد ومعرفة جديدة، لا تتردد من اي محاولة فشلت، احتمال وعود واتصالات لمسافات بعيدة، وجوه جديدة بكل اريحية، تجارب جديدة، تتقبل نعارك بمزاجية عالية، الفوضى في حياتك جميلة، سفر تنقلات وعلاقات

العذراء: نهار متعب على صعيد العمل التزامات مهنية وعملية، تمالك أعصابك وقاوم اي انتقاد بعملك حتى تحصل على نتيجة ناجحة وتميل الأمور لصالحك، نظم أمورك الفترة تشير الى تضارب بالمواعيد واعادة العمل خليك حذر، تدخل تعديل على أمورك المالية تحصل على قبول الأكثرية وتتراجع عن ديون وضرائب ومستحقات، للبعض اهتمام بصحة أحد المقربين وشراء أدوية.

الميزان: تعب وارهاق وأعطال وخلافات، نهارك سلبي يغير مزاجك، تحضر لبناء امور شخصية، اذا شعرت ببعض العدائية تتراجع عن قرار أو خيار، تتجنب المناقشات مع الشريك، تحقق امنية وتستطيع ان تأخذ وتعطي لكن لا تفرض رايك، كن حريصا على شركائك، الثقة والانفتاح تحدد مسار حياتك

العقرب: تساهم بالتواصل والتفاهم قد تجد نفسك بوضع مربك، تراكم عمل، تعمل بدلا من احد، تشعر بضيق نهارك، مندوب تسويق، تعرض عليك أعمال فيها متاهات، تحتاج لكل دقيقة ولحظة من نهارك، شخص يضعك في مواقف غير مرضية بسبب التنقلات والاعمال الكثيرة، اطلب مساعدة، مسؤول عن اعمالك

القوس: يومان من الضغط، تخوض في مجال جديد وتبحث في شأن معنوي او مالي، تذهب للقاءات مختلفة، تغيير امكنة، تضطر للاطلاع على نشاطات ثقافية محفزة لك، تطرح فكرة جديدة، تحصد شعبية، تجيد اصول اللعب، تغيير ديكورات المنزل، اخبار جيدة، تعامل مع اطفال، تسلية، مسار طاقتك في جسدد اكثر

الجدي: نهارك متعب والكل يطلب منك طلبات عائلية، قلق على احد افراد العائلة، لا تدخل مواجهة احتمال تكون مستعجل وملح، اشياء واشياء تظهر عند التعصيب، تتعصب بسبب الاعطال والتصليحات، ذهب الكثير ولم يبقى الا القليل، لا تهمل امورك الخاصة، ترتيب على صعيد البيت او اشياء خاصة مثل المكتبة او الخزانة، تعامل الغير كانهم من عائلتك

الدلو: تحضر نفسك للايجابية وتستطيع تحقيق مبتغاك، ساحتك كبيرة وتستطيع ان تلعب دور مميز او توقيع عقد، تنجز مهمة او مشروع يخصك، زيارات جيران، اخوة اخوات، تعبر عن افكارك، امورك ايجابية، تحضر هدية لنفسك

الحوت: تبرز كمحاور ناجح، تحيا عبر سبل الانفتاح والثبات والقناعة والحرص، تنزوي بسبب تجنب الاخطار المالية، للبعض تحقيق ربح او تفاوض في مسالة مهنية، عملية بيع او شراء، لقاءات ومقابلات تحصل على امور مالية مضمونة او عير مضمونة، نهارك متأرجح على صعيد الامور المالية