إريتريا تتهم تركيا وقطر بتخريب وعرقلة مسار السلام مع إثيوبيا

جهينة نيوز

اتهمت الحكومة الإريترية، في بيان أمس الأربعاء، تركيا وقطر بالسعي إلى تخريب وعرقلة مسار السلام مع إثيوبيا وفي منطقة القرن الإفريقي.

وذكرت وزارة الإعلام الإريترية، في بيان نشرته على موقعها الرسمي أن "أعمال التخريب المتقطعة التي قامت بها الحكومة التركية (تحت رعاية حزب العدالة والتنمية الحاكم) ضد إريتريا معروفة جيدا وتستحق التفصيل".

وتابعت "يتم تنفيذ هذه الأعمال غير المجدية من خلال دعم وتمويل من قطر".

وأوضحت الوزارة الإريترية "لقد تصاعدت حدة هذه الأعمال التخريبية خلال العام الماضي، بهدف عرقلة مسار السلام مع إثيوبيا بشكل خاص وفي منطقة القرن الإفريقي بشكل عام".

وأشار البيان إلى أن "الحكومة التركية فتحت مطلع العام الجاري، مكتبا لرئيس رابطة "مسلمي إريتريا" الغامضة تحت مسمى "رابطة العلماء الإريتريين".

وأضاف "التصريحات العلنية التحريضية التي صدرت ضد إريتريا وإثيوبيا في اجتماع لهذه الرابطة قبل بضعة أيام في الخرطوم كانت خارجة عن أي حدود وسياق".

جاء ذلك البيان، قبل ساعتين من لقاء عقده وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع نظيره الإريتري عثمان صالح، حيث أكد المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن اللقاء تناول عددا من القضايا الإقليمية مثل أمن البحر الأحمر، والأوضاع الإقليمية، وسبل تحقيق الأمن والاستقرار والتعاون في منطقة القرن الإفريقي.

من جانبه، أكد وزير خارجية إريتريا على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وتطلع بلاده لتطويرها في كافة المجالات، بالإضافة إلى التأكيد على تطلع إريتريا لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي.

المصدر: وكالات