رداً على خرق الإرهابيين.. الجيش يدمر أوكارا ونقاطا محصنة لهم بريفي إدلب وحماة

جهينة نيوز

دمرت وحدات من الجيش العربي السوري أوكارا ونقاطا محصنة للتنظيمات الإرهابية في ريف حماة الشمالي وإدلب الجنوبي وذلك ردا على خرقها المتكرر لاتفاق منطقة خفض التصعيد.

و نفذت وحدة من الجيش رمايات مدفعية وصليات صاروخية طالت تحصينات المجموعات الإرهابية في محيط قرية الحويز شمال سهل الغاب ودمرت لهم أوكارا وأوقعت قتلى ومصابين في صفوف الإرهابيين.

وإلى الشمال الغربي من مدينة حماة بنحو 38 كم دكت وحدة من الجيش برمايات مدفعية مقرات إرهابيي تنظيم جبهة النصرة في مدينة كفرزيتا في منطقة محردة وذلك ردا على خرقها اتفاق منطقة خفض التصعيد واعتدائها بالقذائف على المناطق الآمنة في المنطقة ذاتها.

وإلى الشرق من مدينة معرة النعمان بنحو 10 كيلومترات وجهت وحدة من الجيش ضربات مدفعية صاروخية على أوكار وتحصينات الإرهابيين عند أطراف بلدة جرجناز بريف إدلب الجنوبي ما أدى إلى تدمير عدد منها وإيقاع خسائر في صفوف الإرهابيين.

وفي ردها على خروقات الإرهابيين للاتفاق دمرت وحدات الجيش أمس مقرا وآليات للتنظيمات الإرهابية عند أطراف قرية بسنقول وفي قمة النبي أيوب ومحيطها بجبل الزاوية في منطقة أريحا بريف إدلب الجنوبي.