دير شبيغل: تركيا شكلت ممرا “مثاليا” لعبور الإرهابيين إلى سورية والعراق

جهينة نيوز

أكدت مجلة دير شبيغل الألمانية (التي بدأت بمحاسبة من كان يلفق اخبار كاذبة عن سورية ) اليوم أن تركيا شكلت “البلد المثالي” لعبور عشرات آلاف الإرهابيين من نحو مئة دولة للانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي في سورية والعراق.

وذكرت المجلة في تقرير لها نشره موقعها (شبيغل أونلاين) أن فريقا مختصا تابعا لها قام بعملية بحث استقصائية عثر خلالها على وثائق رسمية تثبت أن تركيا كانت “دولة العبور المثالي” بالنسبة للإرهابيين الذين انضموا للتنظيمات الإرهابية في سورية والعراق مشيرة إلى أن عشرات آلاف الأشخاص من نحو مئة دولة وخصوصا من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا قدموا عام 2013 للانضمام إلى تنظيم داعش في سورية والعراق.

ووفقا للتقرير فإن الفريق تمكن بعد العملية الاستقصائية من الحصول على أكثر من 100 جواز سفر لإرهابيي تنظيم داعش من 21 دولة بينهم ألمان حملوا تأشيرات دخول للأراضي التركية التي عبروا من خلالها إلى داخل سورية والعراق.

كما لفت تقرير المجلة إلى أنه حتى عام 2014 تم التاكد من عبور الكثير من الإرهابيين الأراضي التركية إلى داخل الأراضي السورية والعراقية مشيرة إلى أن هؤلاء أقاموا لفترة قصيرة بين شهرين أو ثلاثة أشهر ثم غادروها مرة أخرى عبر تركيا لتجنيد إرهابيين جدد ثم العودة مرة ثانية عبر تركيا وهو ما كشفه وجود تأشيرات تركية تثبت دخولهم وخروجهم المتكرر عبر الأراضي التركية.

وحول نظام أردوغان منذ بداية الأزمة في سورية أراضي تركيا إلى مقر وممر لآلاف الإرهابيين وسمح بتسللهم إلى الأراضي السورية وقدم لهم مختلف أشكال الدعم المادي واللوجستي والعسكري ووفر لهم أماكن الإيواء ومراكز التدريب بعلم جهاز المخابرات التركي.