الجزائر .. توقيف سبعة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بوهران

جهينة نيوز

أوقف الجيش الجزائري يوم أمس بوهران ثلاثة (03) عناصر دعم للجماعات الإرهابية ،فيما أوقف قوى الامن الداخلي بذات الولاية أربعة (04) عناصر دعم للجماعات الإرهابية متورطين في نشاطات خلية إرهابية تم تفكيكها في 26 مارس اذار ، حسبما أفاد به اليوم الخميس بيان لوزارة الدفاع الوطني الجزائرية.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الجزائرية أنه " في إطار مكافحة الإرهاب أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 03 أفريل 2019، ثلاثة (03) عناصر دعم للجماعات الإرهابية بوهران /ن.ع.2، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني والأمن الوطني بنفس الولاية، أربعة (04) عناصر دعم للجماعات الإرهابية متورطين في نشاطات الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها بوهران يوم 26 مارس 2019، كما تم ضبط أربع (04) بنادق صيد وكمية من الذخيرة بالأضافة إلى أسلحة بيضاء وأغراض أخرى " .

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة --يضيف نفس المصدر --" أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بتمنراست/ن.ع.6، (14) منقبا عن الذهب وحجزت (07) مركبات وثلاثة (03) أجهزة كشف عن المعادن و(11) مطرقة ضغط و(15) مولد كهربائي و(150) كيس من الحجارة، في حين ضبط عناصر الدرك الوطني بوهران/ن.ع.2 تاجر مخدرات بحوزته (500) قرص مهلوس ".

من جهة اخرى ، تم " توقيف (52) مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بتمنراست وتلمسان " .

المصدر: واج