النواب الأمريكي يصادق على قرار يوقف دعم واشنطن لحملة التحالف السعودي ضد اليمن  

جهينة نيوز

صادق مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، على قرار يقضي بإنهاء الدعم العسكري الأمريكي للحملة التي يخوضها التحالف العربي، بزعامة الرياض، ضد اليمن بحجة إعادة الرئيس عبد ربه هادي الى السلطة و المستمرة منذ أربع سنوات.

وبما أن القرار قد مر بمجلس الشيوخ، فإن التصويت في مجلس النواب الذي صادق عليه بغالبية ساحقة (247 صوتا مقابل 175)، يحيل هذا القرار إلى البيت الأبيض، حيث يتوقع أن يفرض الرئيس دونالد ترامب الفيتو عليه، حسبما أعلنت الإدارة الأمريكية، الشهر الماضي.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، تحالفا عسكريا ضد الشعب اليمني تسبب بمقتل آلاف الأطفال و النساء و تدمير القطاع الصحي فضلاً عن وضع 22 مليون يمني تحت خط الفقر و ذلك بحسب تقارير للامم المتحدة.