"سيريا فوود" أكبر معرض غذائي على أرض مدينة المعارض

جهينة نيوز_ عبدالهادي الدعاس

بمشاركة نحو 120 شركة صناعة غذائية وطنية على مساحة 10 ألاف متر مربع، أنطلق مساء أمس معرض "سيريا فوود" بدورته الثانية الذي تقيمه غرفة صناعة دمشق وريفها واتحاد المصدرين السوري بالتعاون مع اتحادات الغرف الصناعية والتجارية والزراعية، على أرض مدينة المعارض بدمشق.

حيث كشف معاون وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس "عبد الكريم اللحام" في تصريح صحفي، عن الدعم الذي تقوم به الوزارة من أجل دفع عجلة الإنتاج في مختلف القطاعات الزراعية والصناعية، مشيراً إلى أهمية المعرض الذي يشكل نافذة مهمة لعرض كافة المنتجات السورية أمام جميع الوفود الخارجية، إضافة لأنه يساهم في خلق تبادل الخبرات بين جميع الشركات المشاركة.

من جانبه لفت "محمد السواح" رئيس اتحاد المصدرين السوريين في تصريح لـ "جهينة نيوز"، إلى أن معرض سيريا فوود 2 من أكبر المعارض الغذائية في سورية، ويتميز عن الدورة السابقة بإضافة جناح خاص للمنتجات الزراعية، منوهاً على تواجد 300 رجل أعمال وزائر من خارج القطر السوري، والذي يدل على أهمية المنتج السوري للتصدير لما يمتلك من جودة عالية منافس للعديد من الدول.

كما أشار رئيس القطاع الزراعي في اتحاد المصدرين "إياد محمد"، أن المعرض يشكل دعم للمنتج الزراعي السوري، من خلال تواجد أكثر من 20 مشاركة من القطاع الزراعي بمختلف المنتجات منهم " الحمضيات والتفاح والحبوب والمواد الجافة التين وزيت الزيتون والمخللات ونباتات الزينة"، داعياً العديد من رجال الأعمال من مختلف الدول للاطلاع على المنتجات الغذائية بهدف تعزيز وجودها في الخارج.

عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها ورئيس القطاع الغذائي في الغرفة "طلال قلعجي" أكد لـ "جهينة نيوز"، على أهمية المعرض كونه يساعد على المزيد من اعلان أهمية المنتج الغذائي السورية والجودة الذي يتمتع بها، وهذا ما يتم ملاحظته من خلال الردود الإيجابية على أوجه الوفود الخارجية.

ولفت قلعجي إلى الدعم الذي تقوم الحكومة ببذله للقطاع عبر منع استيراد المنتجات الخارجية المماثلة للمنتجة المحلي.

وكشف أحد المشاركين في المعرض "راغب صليبة" مدير عام شركة دلتا للصناعات الغذائية، بأن مشاركتهم في الدورة الثانية جاءت نتيجة ما حققه المعرض الأول من نجاح بمختلف الأصعدة، ولأنهُ يشكل خطوة مهمة للتواصل مع المستهلكين والموردين والوفود الخارجية.

بينما أكد "سامر فروج" مدير تسويق ومبيعات شركة شموط وقدة الغذائية، أن تواجدهم بالمعرض يأتي من أجل إثبات الجودة الذي يتمتع بها المنتج السوري أمام الوفود الخارجية، الذي أكد خلال الدورة السابقة على الكفاءة العالية للمنتج الغذائي السوري والذين حققوا من خلالها عقود تصديرية.