وزير الخارجية الفنزويلي في زيارة لضريح الجندي المجهول

الخميس, 4 نيسان 2019 الساعة 20:00 | سياسة, محلي

جهينة نيوز

وزير الخارجية الفنزويلي في زيارة لضريح الجندي المجهول والبانوراما بدمشق


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