ظريف: الاوروبيون يسعون لإرضاء ترامب

جهينة نيوز

اعلن وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية محمد جواد ظريف في تغريدة له في صفحته على تويتر، ان هناك محاولات من الدول الاوروبية الثلاث المانيا وفرنسا وبريطانيا لممارسة مزيد من الضغوط على ايران عبر الامم المتحدة بذريعة البرنامج الصاروخي، وقال: رغم مضي قرابة عام على انسحاب اميركا من الاتفاق النووي، فإن الاوروبيين ليس فقط لم يتمكنوا من تنفيذ وعودهم بإطلاق القناة المالية، بل انهم يسعون لإرضاء الرئيس الاميركي دونالد ترامب.

وأضاف ظريف: إن اوروبا مازالت عاجزة عن لملمة ارادتها السياسية لمواجهة الارهاب الاقتصادي للولايات المتحدة، ولو عبر ايجاد قناة بنكية لارسال المساعدات الانسانية، وبدلا عن ذلك، فإن الدول الاوروبية الثلاث منهمكة بكسب رضا دونالد ترامب عبر ممارسة مزيد من الضغوط على منظمة الامم المتحدة فيما يرتبط بقدراتنا الدفاعية.