المدفعية الفرنسية في العراق تنهي مهمتها

الخميس, 4 نيسان 2019 الساعة 18:08 | سياسة, عربي

المدفعية الفرنسية في العراق تنهي مهمتها

جهينة نيوز

أعلن الجيش الفرنسي، اليوم الخميس، عن إنهاء مهمة قوة مدفعيته "تاسك فورس فاغرام" المتموضعة في العراق منذ العام 2016.

وقال المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للجيش الفرنسي، العقيد باتريك ستيجير، أثناء مؤتمر صحفي، إن "قوة تاسك فورس فاغرام أنهت مهمتها" التي أدتها في العراق ضمن إطار عمليات التحالف الدولي المناهض لتنظيم "داعش"، مضيفا أن "انسحابها سيجري الإعلان عنه بعد إتمامه".

وتم انتشار قوة المدفعية الفرنسية "تاسك فورس فاغرام" المسلحة بثلاثة مدافع من نوع "سيزار" (مداه 40 كلم) في سبتمبر 2016.

المصدر: وكالات

 


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا