خطوة لبنانية جديدة نحو بدء التنقيب عن الغاز

الخميس, 4 نيسان 2019 الساعة 17:37 | اقتصاد, اقتصاد عالمي

خطوة لبنانية جديدة نحو بدء التنقيب عن الغاز

جهينة نيوز

كشفت وزيرة الطاقة اللبنانية ندى بستاني، أن حكومة لبنان وافقت على إطلاق دورة تراخيص الغاز البحري الثانية، بغية اجتذاب شركات الطاقة العالمية للتنقيب عن الغاز في شرق المتوسط.

وقالت الوزيرة في تغريدة نشرتها في "تويتر"، إن لبنان حدد 31 يناير كانون الثاني من العام القادم موعدا نهائيا لتقديم العروض، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.

ويقع لبنان في حوض شرق البحر المتوسط، الذي جرى فيه اكتشاف عدد من حقول الغاز البحرية الكبرى منذ عام 2009.

ويعول لبنان على تطوير النفط والغاز لتوفير فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي، في بلد بلغت ديونه ما يقارب 180% من حجم الناتج المحلي الإجمالي.

 

 


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