جهينة نيوز

أعلنت هيئة التميز والإبداع استمرار التسجيل الإلكتروني في مسابقة الماراثون البرمجي للأطفال واليافعين لعام 2019 لغاية السادس من الشهر الجاري عبر صفحتي الهيئة والماراثون البرمجي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أو الموقع الرسمي للجامعة الافتراضية السورية.

وأشارت الهيئة في إعلان لها اليوم إلى أن الماراثون البرمجي يستهدف في مراحله وتدريباته فئة الأطفال ممن تتراوح أعمارهم بين 8 و11 سنة وفئة اليافعين ممن تتراوح أعمارهم بين 12 و15 سنة.

ويتضمن البرنامج التدريبي للماراثون المقرر تنظيمه في آب القادم خمس مراحل تدريبية وتأهيلية موصفة ومحددة علمياً وزمنياً يتم خلالها إجراء الاختبارات التأهيلية وتقديم التدريب المناسب على مختلف التقانات البرمجية وعلى آليات التفكير المنطقي للأطفال واليافعين في مختلف المحافظات السورية وعلى نحو يساعد في دعم قدرة الشباب السوري والناشئة على المنافسة عالمياً وتوسيع القاعدة الشعبية للبرمجة عند مختلف الشرائح العمرية.

وكانت الجامعة الافتراضية السورية وهيئة التميز والإبداع أطلقتا في الخامس والعشرين من الشهر الماضي مسابقة الماراثون البرمجي للأطفال واليافعين لعام 2019 وذلك بهدف إعداد جيل يواكب التطور التقاني ويسهم في إيجاد حلول تخدم الواقع في مختلف القطاعات.