روسيا: إرهابيو إدلب يواصلون استعدادهم لاستفزازات باستخدام مواد سامة

الخميس, 4 نيسان 2019 الساعة 17:07 | سياسة, عالمي

روسيا: إرهابيو إدلب يواصلون استعدادهم لاستفزازات باستخدام مواد سامة

جهينة نيوز

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إن الإرهابيين في إدلب يواصلون استعدادهم لاستفزازات باستخدام مواد سامة.

وقالت في مؤتمر صحفي "كما ذُكر سابقًا، فإن الإرهابيين في إدلب يواصلون إعداد الاستفزازات باستخدام المواد السامة".

وأعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيبي نيبينزيا، في وقت سابق، أن "الإرهابيين لا يتوقفون عن الهجمات الاستفزازية ضد القوات الحكومية" مشيرا الى أنه منذ بداية العام "تم رصد 460 حادثًا من هذا النوع ، وقتل 30 شخصًا ، وأصيب 100 آخرين".

الجدير بالذكر أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، كانا قد توصلا في السابع عشر من أيلول/سبتمبر الماضي، خلال قمة عقدت في سوتشي، إلى اتفاق لإقامة منطقة منزوعة السلاح بمحافظة إدلب بحلول 15 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعمق 15-20 كيلومترا، مع انسحاب المسلحين المتطرفين من هناك، بما فيهم مسلحي "جبهة النصرة" الإرهابية.

 

 


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا