الرئيس الأسد ل أرياسا: ما يجري في فنزويلا مشابه لما جرى في سورية وهدفه الهيمنة على الدول ومصادرة قرارها المستقل

الخميس, 4 نيسان 2019 الساعة 15:04 | سياسة, محلي

الرئيس الأسد ل أرياسا: ما يجري في فنزويلا مشابه لما جرى في سورية وهدفه الهيمنة على الدول ومصادرة قرارها المستقل

جهينة نيوز

اكد الرئيس بشار الأسد خلال استقباله اليوم خورخيه أرياسا وزير السلطة الشعبية للعلاقات الخارجية الفنزويلي والوفد المرافق له ان

"سياسة بعض الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، تجاه ما يحصل في فنزويلا، وتدخلها السافر في شؤونها الداخلية وفرض الحصار والعقوبات عليها، أصبح نهجاً تعتمده هذه الدول ضد كل من يتخذ مواقف لا تتوافق مع سياساتها.

واشار الرئيس الأسد الى ان ما يحصل في فنزويلا مشابه لما حصل في سورية وهدفه الهيمنة على الدول ومصادرة قرارها المستقل وهذا يقوض القانون الدولي ويتنافى مع أهم مبادىء ميثاق الأمم المتحدة المتمثل في احترام سيادة الدول وحق شعوبها في تقرير مصيرها".


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