برشلونة يسارع بالتعاقد مع ميسي الجديد

جهينة نيوز

أكدت تقارير صحفية رغبة برشلونة بالتعاقد مع لاعب صاعد في الباراجواي يدعى فيرناندو أوفيلار والملقب بـ “ليونيل ميسي الجديد”، وذلك لما يملكه من مهارات استثنائية جعلت منه محط أنظار العالم كله.

ويبلغ أوفيلار 15 عاماً فقط في الوقت الراهن، ويلعب مع الفريق الأول لنادي سيرو بورتينو، ويتوقع له الجميع مستقبل باهر في السنوات القادمة، وعلى الأغلب سوف يحترف في أوروبا قبل حلول عام 2021.

وبحسب موقع “ون فوتبول” الشهير، فإن برشلونة أرسل كشافيه إلى الباراجواي لمراقبته عن كثب في أكثر من مباراة، وذلك على أمل إيجاد لاعب يمكنه سد الفراغ الذي سيتركه ليونيل ميسي بعد الاعتزال أو الرحيل.

وأوضح الموقع الشهير، أن برشلونة سيحاول التعاقد مع فيرناندو أوفيلار بمجرد وصوله إلى سن 16 عام، وسيحدث ذلك في شهر يناير القادم، مما يعني أن الصفقة قد تتم في الميركاتو الشتوي وليس في الصيف المقبل.

وهناك العديد من المنافسين لبرشلونة على الصفقة، أبرزهم بنفيكا، بوروسيا دورتموند ويوفنتوس، ومن المتوقع أن تنضم أندية جديدة للسباق خلال الفترة القادمة.

وأخذ اللاعب سيط عالمي منذ الهدف الذي أحرزه في شباك أوليمبيا بنهاية عام 2018، أي عندما كان عمره 14 عام فقط.