مقتل وإصابة العشرات من العدوان السعودي خلال عمليات للجيش اليمني

جهينة نيوز

قتل وأصيب العشرات من العدوان السعودي خلال عمليات نوعية نفذها الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم ضد مواقعهم في مناطق عسير وجيزان جنوب غرب السعودية.

وأكد مصدر عسكري لموقع المسيرة نت أن الجيش اليمني واللجان الشعبية نفذوا عمليتين هجوميتين على مواقع لمرتزقة العدوان السعودي في مجازة بجبهة عسير وفي منطقة المزرق قبالة جيزان ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات منهم فيما تم إحراق آلية عسكرية لهم.

وأضاف المصدر: إن القوة الصاروخية للجيش اليمني أطلقت أمس صاروخين من نوع زلزال1 على تجمعات لمرتزقة العدوان شرق جبل النار بجبهة جيزان فيما نفذت قوات الجيش هجوما على مواقعهم في الملاحيط بذات الجبهة.

وأوضح المصدر أن وحدة الهندسة التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية تمكنت مساء أمس أيضا من تدمير آلية تحمل مرتزقة وذلك بكمين في جبهة مريس في محافظة الضالع اليمنية ما أدى إلى مصرع وإصابة من كان فيها.