جليسة أطفال تسحق رضيعاً حتى الموت

جهينة نيوز

أظهر مقطع فيديو وفاة رضيع في حادث غريب من نوعه، حيث تسببت جليسة الأطفال بقتله بعد أن استلقت فوقه، ما أدى إلى سحقه وخنقه حتى الموت.

وكشفت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية عن الفيديو الذي يُظهر المربية ”لياو“ وهي تضغط بجسمها على الرضيع في روضة أطفال ”وي كير بيبي“ في مدينة ”تايبيه“ في تايوان يوم الاثنين الماضي.

وبحسب التقارير، تبلغ “ لياو“ 40 عامًا من عمرها، ويُظهرها الفيديو وهي تضغط بجسمها على الرضيع ”ليي “ ذو الـ 11 شهرًا، والذي يمكن رؤيته وهو يحاول تحرير نفسه، لكن دون جدوى، حيث لوحظ لاحقًا أنه بلا حراك وأُبلغ عن فقدانه الوعي

وهرع المسعفون لإنقاذ الرضيع، ويمكن رؤيتهم يبذلون قصارى جهدهم لإنقاذه ونقله بعد ذلك إلى المستشفى، ولكن باءت محاولاتهم بالفشل، حيث سرعان ما أُعلن عن وفاته.

وبحسب ما ورد، اُعتقلت “ لياو “ بتهمة القتل الخطأ، وقالت إنها اعتقدت أن الطفل كان نائمًا عندما توقف عن الحركة.

هذا وتم إطلاق سراح “ لياو “ بكفالة قدرها 30 ألف دولار تايواني، أي ما يساوي 745 جنيهًا إسترلينيًا، بينما لا تزال التحقيقات مستمرة.