نيجيريون يطلبون بيتزا من لندن.. ووزير الزراعة: وضع مزعج يضر بالفلاحين

جهينة نيوز

فيما يمكن وصفه بنهج غريب آخذ في التزايد، يطلب النيجيريون البيتزا من لندن لتسافر 3000 ميل على متن طائرات الخطوط الجوية البريطانية.

وقال وزير الزراعة النيجيري أودو أوجبا "أصبحت عادة توصيل الطلبات الدولية هذه اتجاها مزعجا في البلاد، حتى أن المسؤولين فقدوا أمل القضاء عليها".

وذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية أن أوجبا، 71 عاما، قال في جلسة استماع بمجلس الشيوخ: "يشترونها من لندن، ويجلبونها إليهم عبر الخطوط الجوية البريطانية، ليستلموها في الصباح من المطار".

وأضاف وزير الزراعة أن هذا الوضع مزعج جدا، داعيا النواب إلى التحرك بصورة أسرع من أجل وقف مثل هذه الأمور، مدعيا أن هذه العادة تدمر الاقتصاد النيجيري.

وتابع "نيجيريا دولة المستوردين، يكلفنا استيراد أعواد الأسنان 18 مليون دولار سنويا، ومعجون الطماطم يكلفنا 400 مليون دولارا، في حين أن سعر سلة طماطم يبلغ 2000 نيرة (عملة نيجيريا) فقط". مضيفا: "يخسر الفلاحون أموالهم لأن المصنعين ليس لديهم أموالا كافية لإنشاء المصانع".

ورغم عدم تحديد أوجبا ماهية النيجيريين الذين يقومون بعمل طلبات البيتزا من لندن، إلا إن تعليقاته أثارت ردود فعل متباينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فكتب أحدهم عبر تويتر يقول "عزيزتي الخطوط الجوية البريطانية، كيف تمكنتم من عدم إخبارنا بوجود خدمة توصيل البيتزا إلى نيجيريا؟ هل هناك تطبيق لذلك؟".

فيما كتب آخر معلقا "ما الجريمة هنا؟ ألا تعود طائرة الخطوط الجوية البريطانية ذاتها إلى لندن وهي محملة بخضراوات طازجة من أنامبرا؟ إذا كان الأشخاص هنا يحبون البيتزا البريطانية، ما الخطأ في ذلك؟".

وجاءت تعليقات الوزير النيجيري ردا على خطط الحكومة للحد من الواردات في محاولة لوقف المواطنين من استيراد أي شيء بداية من الأرز وحتى معجون الطماطم أو الصلصة، ما يعطي انطباعا خاطئا في أنهم يأكلون الأطعمة المستوردة فقط.