اكتشاف نوع جديد من السحالي يمكنه الغوص تحت الماء

جهينة نيوز

توصلت دراسات علمية حديثة إلى وجود نوع من السحالي يمكنه البقاء تحت الماء لفترة تصل إلى ربع ساعة.

وقال الدكتور ليندزى سويرك، أستاذ مساعد فى العلوم البيولوجية بجامعة بنجامبتوم، بحسب موقع "ميرور" البريطاني، إن الغوص تحت الماء والبقاء فترة طويلة يمثل استراتيجية جديدة لمنع افتراسها من الحيوانات الأخرى، وأضاف أيضاً أن هذه السحالى، التى يطلق عليها اسم Water anole ليست سريعة الاختباء ولكن بمجرد غوصها تحت الماء تختفى عن أعين الحيوانات المفترسة لبضع دقائق.

وتشير الدراسات الأولية إلى أن anole ربما تكون قد شكلت أنظمة تعويضية تحت الماء تتكون من فقاعة هواء لتتنفس منها موجودة فى مقدمة رأسها.

ويخطط الفريق الآن لإجراء دراسات أخرى تابعة لهذه الدراسة لفهم الوظائف العضوية التى أدت لهذا التكيف، حيث أضاف الدكتور سويرك: أنه إذا كشف التحقيق المستقبلى أن هذا سلوك جديد يتبعه الحيوان بشأن التنفس من أعلى مقدمة الرأس، فهذا يؤكد على تطوير السحلية "anole" لصفاتها العضوية بمرور الوقت.