زوكربرغ: فيسبوك لا تستطيع ضمان عدم التدخل في انتخابات البرلمان الأوروبي

جهينة نيوز

أكّد الرئيس التنفيذي لشركة "فايسبوك" مارك زوكربيرغ أنّ "الشركة أصبحت أفضل مما كانت عليه عام 2016 فيما يتعلق بالتصدي للتدخل في العمليات الانتخابية، لكنّها لا تستطيع ضمان عدم استغلال موقعها لتقويض انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في أيار المقبل".

ومنذ استغلال عملاء روس مشتبه بهم لـ"فايسبوك" وغيره من منصات وسائل التواصل الاجتماعي للتأثير على الانتخابات التي أسفرت عن وصول دونالد ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة بشكل مفاجئ، قالت "فايسبوك" أنّها "ضخت موارد وموظفين لحماية انتخابات الاتحاد الأوروبي التي تجري في 26 أيار".

وأضاف زوكربيرغ أنّ "هناك الكثير من الانتخابات الهامة أُجريت منذ عام 2016 والتي كانت نظيفة نسبياً، وأظهرت إجراءات الحماية التي اتخذتها الشركة لحماية سلامتها،"، مشيراً في مقابلة مع التلفزيون الأيرلندي الرسمي، أمس، إلى أنّه "أحرزنا بالتأكيد الكثير من التقدم... لكن لا أعتقد أن بإمكان أي شخص أن يضمن ذلك في عالم توجد فيه دول تحاول التدخل في الانتخابات، ولا يوجد شيء واحد يمكننا القيام به ونقول بعدها حسناً لقد حللنا المشكلة الآن".

وأردف أنّ "هذا سباق تسلح مستمر حيث نبني دفاعاتنا باستمرار وتطور هذه الحكومات المتقدمة أساليبها".