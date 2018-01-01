ليلى طاهر تصحّح معلومة عن بداياتها في حفل تكريمها

جهينة نيوز

أقامت إدارة مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي ندوة تكريم للفنانة ليلى طاهر، في حضور عددٍ كبيرٍ من النجوم منهم سميحة أيوب الرئيس الشرفي للمهرجان، والفنّانة سميرة عبدالعزيز، ومديحة حمدي، وسميرة محسن، والفنّان أحمد عبدالعزيز، والفنان جمال عبدالناصر، وأدار الندوة مدير المركز الإعلامي الصحافي جمال عبدالناصر.

وقالت طاهر: "بدأت التمثيل في السينما، وليس كمذيعة مثل ما هو منتشر عبر الإنترنت، حيث كانت بدايتي في مسرح المدرسة، وبعدها دخلت عالم السينما، وظهرت بعدها على التلفزيون، وكان في ذلك الوقت يتردد أن من يعمل في التلفزيون لن يعمل في السينما على اعتبار أن التلفزيون يدخل كل بيت".

وأوضحت ليلى أن اسمها الحقيقي شرويت مصطفى فهمي، وقالت: "رمسيس نجيب اقترح اسمين اخترت منهما ليلى طاهر، المأخوذ من فيلم ليوسف السباعي".