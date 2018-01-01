غزارة نبع الفيجة تتجاوز 680 الف م3

جهينة نيوز

بين مدير عام المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمشق المهندس مازن شبلي أن وسطي غزارة نبع الفيجة في شهر آذار الماضي بلغ 685883 مترا مكعبا يوميا،مشيرا الى أن وسطي فائض النبع بلغ 308459 مترا مكعبا بينما بلغ وسطي غزارة نبع بردى التي تم ضخها إلى قدسيا وقرى الوادي خلال آذار الماضي 32253 مترا مكعبا يوميا وأن غزارة النبعين خلال شهر نيسان الجاري متوقفة على ذوبان الثلوج وكميات الأمطار الهاطلة.

وكانت الهطلات المطرية الغزيرة وبدء ذوبان الثلوج مع دخول فصل الربيع أدت إلى ارتفاع غزارة نبعي الفيجة وبردى.

ويبلغ المعدل السنوي للهطول في دمشق 207 مم ووصل الموسم المطري في دمشق حتى تاريخه إلى 295 مم بينما لم يتجاوز المقابل له خلال الفترة نفسها من السنة الماضية 100 مم.