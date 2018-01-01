مروان خوري يستغرب الهجوم على أنغام

جهينة نيوز

ردّ الفنان مروان خوري على إقحام اسمه في الحملة التي شنّها الإعلامي المصري محمد الباز من خلال برنامجه "90 دقيقة" على الفنانة أنغام بعد حلولها ضيفة في برنامج خوري "طرب مع مروان" على قناة تابعة للإخوان وقال في تصريح لـموقع صحفي هذا برنامج فنّي وليس سياسياً، لذا، أنا أو غيري نعتبر أنّ لا علاقة لنا بأي من المواقف السياسية"، مضيفاً: "عندما عُرض عليّ تقديمه في الموسم الأول ووقّعت العقد، لم تكن ثمة مشكلات مع قطر أو موضوع (الإخوان)، حتى إننا كفنانين لم نكن على علم بهذه التفاصيل كلها". وتابع: "نحن ننتمي إلى العالم العربي كله، ولديّ نشاطات كثيرة في مصر التي هي محطة أساسية بالنسبة لنا كفنانين".

ولفت خوري إلى أنّ "معظم الضيوف الذين يشاركون تتم دعوتهم من مسؤولين عن مهمة دعوة الضيوف والتواصل معهم كما تجري العادة في أي برامج، ولست أنا من يتواصل معهم، ولست مَن تواصل مع الفنانة أنغام، بل أنا مضيف في البرنامج كجميع الفنانين. والمرة الأولى التي التقيت بها كانت على المسرح، رغم العلاقة الطيبة التي تربطنا، لا سيما أنّ برنامج "الزمن الجميل" على (تلفزيون أبو ظبي) يجمعنا في عضوية التحكيم".

واستغرب خوري الهجوم على أنغام رغم حلول فنانين مصريين قبلها، آخرهم أبو والفنان الشعبي أحمد شيبة ومحمد الحلو وغيرهم كثر، و"لكن بطبيعة الحال التصويب على أنغام له طعم آخر". وتابع: "لا علاقة لي بالتفاصيل السياسية الضيقة، لأن برنامجي يتكلم عن الفن العربي المطلق وخصوصاً الفن المصري، والمحطة تعاطت معي منذ البداية على هذا الأساس".

وجدّد التأكيد رداً على التداول باسمه: "لستُ أنا من يدعو الفنانين، وأفضّل أن يردّ القيمون في القناة على نفي زوج أنغام أحمد ابراهيم عدم علمها بإطلالتها على قناة "العربي".

يذكر أنّ الباز طالب أنغام بتوضيح حول سبب إطلالتها على القناة " التي وصفها بـ"الإخوانية والمعادية لمصر"، ناقلاً عن زوج أنغام تأكيده أن أنغام صوّرت الحلقة لمصلحة شركة إنتاج وظنّت أنها ستعرض على قناة لبنانية، ليعود الباز ويستغرب سبب عدم إصدار أنغام بياناً توضيحياً بعد عرض حلقتها.