اندلاع حريق بالمطار الرئيسي في كينيا واجلاء المسافرين والموظفين

جهينة نيوز

اندلع حريق في إحدى صالات المغادرة بالمطار الرئيسي في كينيا اليوم الخميس.

وقالت هيئة المطارات الكينية إنه تم إغلاق إحدى صالات المغادرة في مطار جومو كينياتا، بالعاصمة نيروبي، بسبب اندلاع حريق، نجم عن حدوث خلل في نظام نقل الأمتعة، بحسب وكالة "رويترز"، التي أشارت إلى أن السلطات قامت بإجلاء المسافرين والموظفين.

ولفتت هيئة المطارات إلى أن الحريق لم يؤد إلى وقوع إصابات، الذي اندلع قبل منتصف ليل الأربعاء مباشرة، مضيفة: "جرى إجلاء جميع المسافرين والموظفين من المبنى بسلام وتمكن فريق الإطفاء بالمطار من احتواء الحريق".

ولفتت "رويترز" إلى أن الهيئة ذكرت أن العمليات المتعلقة بالطيران في المبنى المتضرر نقلت إلى مبنى متاخم فيما تعمل السلطات على إعادة فتح المبنى.