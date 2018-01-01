373 منشأة صناعية غذائية دخلت الإنتاج خلال 2018

جهينة نيوز

أكد تقرير صادر عن مديرية الاستثمار في وزارة الصناعة دخول 847 مشروعاً ومنشأة وحرفة صناعية جديدة حيز العمل والإنتاج خلال العام 2018 برأسمال 30,3 مليار ليرة أمنت 3766 فرصة عمل، علماً أن القطاع الغذائي تصدر عدد المنشآت والحرف والمشاريع بـ 373 منشأة تلاه القطاع الكيميائي بـ 218 منشأة ثم الهندسي بـ 194 منشأة فالنسيجي بـ 62 منشأة.

وأشار التقرير إلى تصدر محافظة طرطوس المنشآت بعدد 171 ثم حماة 170 منشآة وريف دمشق بـ 127 منشأة وحرفة ومشروعا منها 34 في مدينة عدرا الصناعية ثم حلب 110 منها 34 في مدينة الشيخ نجار ، و82 منشآة في حمص منها 10 منشآت في حسياء و72 في السويداء و55 في اللاذقية و53 في درعا وأخيرا دمشق 7 منشآت فقط.

وأظهر التقرير أن عدد المشاريع المنفذة وفق قوانين تشجيع الاستثمار بلغ ثمانية مشاريع برأسمال 2ر2 مليار ليرة توزعت بين القطاعين الهندسي والغذائي فيما وصل عدد الحرف المنفذة وفق المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1952 إلى 309 حرف برأسمال بلغ 2ر2 مليار ليرة ، أما عدد المنشآت الصناعية المنفذة وفق قانون تنظيم الصناعة رقم 21 لعام 1958 بلغ 530 منشأة برأسمال 1ر23 مليار ليرة توفر 3434 فرصة عمل توزعت بين 210 منشآت في القطاع الغذائي و171 منشأة في الكيميائي ثم الهندسي 105 منشآت فالنسيجي 44 منشأة.

وعلى صعيد المنشآت المرخصة كشف التقرير عن 1950 منشأة ومشروعا مرخصا برأسمال يصل 1ر120 مليار ليرة توفر حين دخولها مرحلة الإنتاج 20849 فرصة عمل تصدرها القطاع الكيميائي ب 630 منشأة ثم الغذائي ب 625 والهندسي ب 396 منشأة فالنسيجي ب 299 منشأة.

التقرير أشار الى العديد من التشريعات والقرارات التي ساهمت بتشجيع الصناعيين على الإنتاج كإعفاء الآلات وخطوط الإنتاج المستوردة لصالح المنشآت الصناعية المرخصة من الرسوم الجمركية والرسوم المترتبة على الاستيراد ، مما ساعد الإقبال الكبير لرؤوس الأموال للاستثمار في القطاع الصناعي إضافة إلى تخفيض الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعرفة الجمركية النافذة بنسبة 50 % على المواد الأولية ومدخلات الإنتاج اللازمة للصناعة المحلية والسماح باستيراد الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج الصناعية (المستعملة والمجددة) من بلد المنشأ .