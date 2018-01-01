حلف الـ"ناتو": تحسين العلاقات مع روسيا ضروري

جهينة نيوز

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، على ضرورة تحسين حلف "الناتو" علاقاته مع روسيا.

وقال ستولتنبرغ متحدثا في واشنطن: "نحن بحاجة إلى إيجاد التوازن الصحيح بين القوة — الاستثمار في القدرات العسكرية — والحوار".

مضيفا: "روسيا جارتنا. روسيا لن تذهب إلى أي مكان، ونحن بحاجة إلى محاولة تحسين العلاقات مع روسيا".

وأشار بهذا الصدد إلى أنه "يؤمن بضرورة الحوار مع موسكو".

وفي الوقت ذاته حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في خطاب أمام الكونغرس الأمريكي اليوم الأربعاء (3 أبريل نيسان) من "التهديد الذي تشكله روسيا للحلف، بما في ذلك انتهاكاتها لمعاهدة القوى النووية المتوسطة المدى".

وحسب "رويترز" قال ستولتنبرغ "لا توجد أي نية لدى حلف شمال الأطلسي لنشر صواريخ نووية على الأرض في أوروبا… لكن الحلف سيواصل اتخاذ الخطوات اللازمة لتوفير الرادع الفعال".

واستغل ستولتنبرغ خطابه أيضا للدفاع عن "أنجح تحالف في التاريخ" والذي كثيرا ما سخر منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.