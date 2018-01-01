محادثات أستانا حول سوريا ستعقد يومي 25 و26 نيسان في نور سلطان

الخميس, 4 نيسان 2019 الساعة 09:42 | سياسة, عالمي

محادثات أستانا حول سوريا ستعقد يومي 25 و26 نيسان في نور سلطان

جهينة نيوز

صرح نائب وزير خارجية كازاخستان مختار تليبيردي، اليوم الخميس، أن الجولة المقبلة من محادثات أستانا حول سوريا من المقرر عقدها يومي 25 و26 نيسان /أبريل الجاري في نور السلطان.

وقال نائب وزير الخارجية لوكالة "سبوتنيك": تأكيدات رسمية لم تصلنا بعد، لكن المعلومات الأولية التي وصلتنا تشير بأن [المحادثات ستعقد] يومي 25 و 26 أبريل".

واحتضنت العاصمة الكازاخستانية نور سلطان، جولات عديدة من مباحثات أستانا حول سوريا بمشاركة الدول الضامنة الثلاث (روسيا وتركيا وإيران)، إذ تعمل روسيا إلى جانب شركائها الرئيسيين والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا على تشكيل لجنة دستورية مشتركة بين الأطراف السورية تهدف إلى وضع رؤية لإصلاح دستوري في سوريا.


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