أبراج يوم الخميس مع سمر عمران

مولود اليوم4/4: اجتماعي، لطيف، حريص، قلق، شهم، ملتزم، شريك مميز، تهدف لتحقيق الانجازات والتطور بمرونة، الفترة القادمة فيها قلق وعدم استقرار بالمسكن او العمل مستعد دائما للرحيل والتغيير، سنة تحملك طموحات التزامات سفر، تنظيم وتدارك المواقف باعتماد سلم الاولويات تتفانى بارضاء الغير، استقبال وتوديع زوار، للبعض مشروع زواج.

جهينة نيوز- خاص:

برج الحمل: القمر ببرجك تمتلك قدرة واضحة لتحقيق انجاز مهم ينطلب منك عدم التسرع وحسم الامور بشكل سلبي وتاكد ان كل ما حولك لصالحك تزداد شعبيتك تنشغل باشياء جديدة، ترى الامور بوضوح وتأخذ قرار مهم الأضواء لصالحك اقترب من هدفك خطوة بخطوة وتمسك بما تريد واحسم امرك.

برج الثور: نهار متعب وصعب على جميع الاتجاهات ولا فائدة من التصدي للاشياء السلبية، تحفظ بهدوء على ردود أفعال ايجابية القمر ببرج الحمل الامور ضدك اوراقك اشيائك لا تسمح لاي شيء يدخل الى عقلك انطلق باشياء جديدة، لا تتبرع بتقديم خدمات انت عاجز عنها.

برج الجوزاء: نهار للقاءات ودعوات اجتماعية تنال محبة كن حنونا واستغل هذا اليوم اطلب امنية تتحقق لك يوم غير عادي تبادر تجاه من حولك وتكسب معرفة جديدة جسر عبور بينك وبين الناس تتمتع بقوة وجاذبية تواصل لقاءات مقابلات اجتماعات ضمن مجموعات الأجواء جميلة ومشجعة.

برج السرطان: انتبه على عملك قد يفسر أحد ما مواقفك بشكل خاطئ، ضغوطات واضطرابات كن حريص وواقعي كتوم بدون عناد حب المعرفة والعمل والغرباء من اختصاصك حافظ على حقوقك واعمل عليها وتقرب من المسؤولين لا تلزم نفسك باشياء لا تستطيع القيام بها حتى تبقى صورتك جميلة، بالعموم مهمات مسؤوليات عمل مع غرباء أسواق لذلك تفانى ولا تتهور.

برج الأسد: تطلق مبادرةجديدة بعمل جديد تملك قدرة مميزة بالتأثير والالهام تحترم آراء الآخرين يوم واعد تعزز الثقة بمحيطك المهني تنمي فكرك بأفكار الاخرين وتسمع نصائح نهار نشط للقاءات ومقابلات وتفكير بسفر أوراق مالية تتوصل الى بلورة الاوضاع والاحساس بروح العطاء.

برج العذراء: أمور مالية مطالبة ديون تعيد النظر بمال مشترك تناقضات تأخذك بالفعل ورد الفعل وتفكير بالذكريات القديمة حدسك غريب تتخلص من خلاله من اشياء كثيرة تعامل بمرونة وتقدم اصنع الفرص بقدرتك على التعبير والابداع تستطيع ان تلمس نواة الامور وتعالجها بدقة وعمق فواتير والاستحقاقات.

برج الميزان: تركيزك على الشراكة كن حذر وابتعد عن الشك والغيرة واضبط اعصابك تجاه الاوضاع الحرجة نهار يحملك بعض التاجيل واثارة المشاكل اتبع نهج الدبلوماسية وتأكد من كل ماتسمع كن حذر لاتضع نفسك بمواقف محرجة وتجازف الخصم اقوى منك خليك حذر.

برج العقرب: نهار مضغوط تراكم اعمالك لأسباب عديدة أهمها الضغط الناتج عن التسرع حاول تلتقط الحظ وابتعد عن المغامرات حتى تنهي المهم من عملك وابتعد عن أي حالة مربكة حافظ على الاشياء التي تنشد المحبة والصحة، نهار طويل والعمل كثير ياخذك من مكان الى اخر تغيير بالحال اطلب مساعدة ولاترتكب أخطاء ضريبة التجربة تحملك المسؤولية تتقدم وتتخطى بالحكمة والتفهم تبرع بأكثر من مكان رغم العرقلات والمخالفات.

برج القوس: فرص وحظوظ تجد حلول لمشاكلك قوة وعطاء كبير نجاح مادي طاقة كبيرة بالتعبير كريم تتميز عن باقي الابراج اليوم بقوة الطاقة والنشاط ثقتك بنفسك عالية تباشر بخطوات عملية صغيرة نهار لبناء الفرص المالية والاخبار الحلوة، للبعض تصل الى حلول في مشاكل صعوبة التواصل مع الأولاد.

برج الجدي: طباعك متقلبة بسبب ازدياد الاعباء العائلية حافظ على هدوئك ولا تخيب أمل العائلة فيك العصبية ورفع الصوت تزيد من البعد عنهم القمر بمربعك ادخال تعديل على بيتك وتقوم بتنظيم البيت وتجد حلول لمشاكل على صعيد تعاون مع الاهل انتبه من مواجهات بالعائلة ابحث عن سبب توترك وتخلص منه اعطال وتصليحات ممنوع الفشل انت قادر على انهاء المشاكل.

برج الدلو: انطلاقة ناجحة تختلط بالاهل ومع من تحب لا تدخل بمغامرات غير مضمونة، تنشط باتصالات سفر وتعاون مع المحيط ممنوع الرجوع الى الوراء حافظ على روح عالية من المرح والبهجة وحول خيالك لحقيقة تتمكن من قضاء يوم جميل فترة استمرارية من اجل البقاء والوصول للمثالية بالعموم نهار للحركة.

برج الحوت: مشغول بأمور تتعلق بالمال والممتلكات خاصة تراجع حساباتك بسبب ازدياد المصاريف تعزز تواجدك تزداد نشاطاتك تحصل على مبلغ مالي من عمل اضافي نصيحةاعتمد على ذاتك حتى تتمكن من حصد نتائج مذهلة تطالب احد باسترداد دين وتنظم امورك مالية وتبحث عن الطمأنينة والضمانات.