عبد المنعم عمايري يعيش تحولاتٍ مهنية وعاطفية في "مسافة أمان"

جهينة نيوز:

اكتملت قائمة أبطال "مسافة أمان" ببدء الفنّان عبد المنعم عمايري تصوير دوره أمام كاميرا المخرج الليث حجو، في دمشق، صباح الأربعاء 3 نيسان 2019.

ويؤدي عمايري بـ"مسافة أمان" دور "حسام"؛ صاحب دار نشر تشغله قضية بقاء مشروع الكتاب في هذا الزمن، بينما يعيش صراعاً عاطفياً على المستوى الشخصي، يدفعه للبحث عن مسافة الأمان الخاصة به، وسط التحولات المهنية والعاطفية التي يعيشها.

"مسافة أمان": " سلسلة درامية اجتماعية، ذات طابع تشويقي، مؤلّفة من ثلاثين حلقة، نتابع من خلالها؛ حكايات عدّة لشخصياتٍ تتجنّب مزيداً من الخسارات، وتسعى بخجلٍ، نحو حبٍّ هنا، وفعلِ فرحٍ هناك، والهروب نحو المجهول أملاً بالخلاص.

العمل من تأليف الكاتبة إيمان السعيد وإنتاج إيمار الشام لموسم دراما 2019، ويضم على قائمة أبطاله نخبةً من خيرة نجوم الدراما السورية.