إحداث نقابة للجيولوجيين السوريين واستكشاف حقول نفطية وغازية جديدة اهم توصيات "المؤتمر الجيولوجي السوري الثالث"

جهينة نيوز:

اختتمت اليوم فعاليات المؤتمر الجيولوجي السوري الثالث الذي أقامته المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية بالتعاون مع الجمعية الجيولوجية السورية برعاية المهندس علي غانم ـ وزير النفط والثروة المعدنية في فندق الداما روز بدمشق خلال الفترة من 1 إلى 3 نيسان 2019 .

وشارك في المؤتمر عدد كبير من الباحثين الجيولوجيين والمهتمين بدراسات علوم الأرض وتطبيقاتها المختلفة من الوزارات والجامعات و مراكز البحوث و الهيئات والمؤسسات و الشركات المختصة من سورية ـ العراق ـ الأردن ـ إيران –روسيا –بلاروسيا-القرم-اوكرانيا إضافة إلى اتحاد الجيولوجيين العرب

وناقش المؤتمر خلال ايامه الثلاثة نحو 52 ورقة عمل تمحورت حول الآفاق المستقبلية لجيولوجيا النفط والغاز والاحتياجات المائية في مرحلة إعادة الإعمار واستراتيجية استخدام خامات الصناعة والتطبيقات الحديثة لاستكشاف الثروات المعدنية واستثمار واستخدام خامات مواد البناء إضافة إلى تقييم المخاطر الزلزالية والطبيعية والبيئية ودراسات تقييم الأثر البيئي.

وأوصى المؤتمر في ختام أعماله بضرورة إحداث نقابة للجيولوجيين السوريين تتولى تنظيم مهنة الجيولوجيا وتوصيف مهامها وأسس مزاولتها لتعزيز دورها في تنمية المجتمع وخاصة خلال مرحلة اعادة الاعمار اضافة الى إيلاء الموارد المائية السطحية والجوفية الاهتمام الأقصى في الدراسات الجيولوجية و الهندسية ووضع خطة للإدارة المتكاملة لهذه الموارد و تقييم و تطوير مصادرها على مستوى الأحواض المائية , واتخاذ إجراءات صارمة لحمايتها من الهدر و التلوث .

كما ركزت التوصيات على العمل لاستكشاف حقول نفطية وغازية جديدة وفق خارطة اولويات الاستكشاف النفطي والغازي الموجودة لدى وزارة النفط والثروة المعدنية ووضع دراسات الجدوى الاقتصادية للخامات الصناعية السورية المتوفرة لدى المؤسسة العامة للجيولوجيا موضع التنفيذ والاستفادة منها لخلق صناعات جديدة تغني عن الاستيراد وتوفر القطع الاجنبي وتحقق الاكتفاء الذاتي في مواجهة العقوبات الاقتصادية اضافة الى تنفيذ استراتيجة استثمار خامات مواد البناء والانشاء المحلية وتوفيرها للاستغناء عن الاستيراد وفق الخارطة الاستثمارية الموضوعة من قبل المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية وخاصة خلال مراحل التعافي و اعادة الاعمار والتنمية المستدامة

وطالبت التوصيات بضرورة وضع التشريعات والاسس اللازمة لتحديد قواعد و شروط تنفيذ الدراسات الجيولوجية ذات الصلة بتصميم و تنفيذ مشاريع الإسكان و البنية التحتية و المرافق الحيوية و الخدمات والتأكيد على أهمية دور الدراسات الجيولوجية والجيوهندسية في تنفيذ هذه المشاريع والاهتمام المستمر بخصوصية سورية الجيولوجية بنيوياً و زلزالياً و تكثيف دراسات تقييم المخاطر الزلزالية المحتملة و اتخاذ إجراءات و تدابير الحد من آثار وقوعها على السكان و الممتلكات .

كما اوصى المؤتمر بتعديل هيكلية عمل الرصد الزلزالي بحيث يلغى المركز الوطني للرصد الزلزالي وينشأ بدل عنه وحدتين الاولى تنفيذية تتبع للمؤسسة العامة للجيولوجيا والثانية بحثية تتبع للمعهد العالي للعلوم الزلزالية والعمل على بناء و تطوير قواعد البيانات الوطنية المتعلقة بعلوم الأرض ,و إنشاء بنك معلومات بنتائج و معطيات أعمال المسح و الاستكشاف و الدراسات الجيولوجية المطبقة على الأراضي السورية و مياهها الإقليمية اضافة الى الاهتمام بالتطوير و التدريب المستمر للموارد البشرية ـ الوطنية العاملة في القطاعات الجيولوجية المختلفة وتمكينها من المشاركة الأوسع في المؤتمرات و الندوات المتخصصة، و دعم الكليات و المعاهد الجيولوجية و تشغيل خريجيها .